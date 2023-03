Tottenham-Milan, la carica di Conte: “Felice di tornare. Vogliamo i quarti"

LONDRA (INGHILTERRA) - Antonio Conte è pronto a tornare in panchina. Il tecnico del Tottenham guiderà i suoi nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan. Si parte dall'1-0 dell'andata a favore dei rossoneri. "Ora sono tornato e sono felice, vogliamo passare il turno e ci proveremo. Per questo spero domani di trovare una grande atmosfera nel nostro stadio. Tante volte i nostri tifosi ci hanno dato la spinta giusta per superare momenti difficili. Domani giochiamo contro un'ottima squadra come il milan che ha vinto il campionato". Per il tecnico si tratta di una sfida decisiva: "Noi viviamo con la pressione per questo tipo di partite. Quando si alza la pressione si alza anche il tuo livello, quest'anno in Champions abbiamo vinto il nostro gruppo e con il Milan perso 1-0 l'andata. Abbiamo la possibilità di battare il Mian e superare il turno. Per noi si tratta di una sfida di vitale importanza".