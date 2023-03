Napoli-Eintracht: vietata la vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi

NAPOLI - Dopo le tensioni che hanno accompagnato la gara di andata in Germania, con l'affissione in giro per Francoforte di scritte e adesivi offensivi contro i tifosi del Napoli (poi attaccati dagli ultras dell'Eintracht), il settore ospiti del 'Maradona' resterà chiuso nel match di ritorno degli ottavi di Champions League (mercoledì 15 marzo) che vedrà gli azzurri di Spalletti partire forti dal 2-0 ottenuto nel primo round.