Psg, Mbappé e gli scarpini speciali per rimontare il Bayern Monaco

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Scarpini speciali per un calciatore speciale. Sono quelli che domani (mercoledì 8 marzo) calzerà Kylian Mbappé nel ritorno degli ottavi di Champions League a Monaco di Baviera, dove il 24enne attaccante francese proverà a trascinare un Psg chiamato a rimontare il Bayern Monaco dopo lo 0-1 incassato nel primo round al 'Parco dei Principi'.

L'omaggio del club

Entrato nella storia grazie al gol del definitivo 4-2 segnato nel match di Ligue 1 vinto contro il Nantes (il numero 201 con la maglia dei parigini che gli ha consentito di superare Cavani), alla vigilia della sfida in terra tedesca Mbappé è stato celebrato sui social dal club: "Scarpini speciali per il miglior marcatore della storia del Paris Saint-Germain" è la 'didascalia' che accompagna le immagini delle scarpe dorate, con il numero 201 in bella vista. Una cifra che il tecnico Galtier possa essere aggiornata già a Monaco, dove senza l'infortunato Neymar le speranze parigine saranno affidate proprio a Mbappé e al campione del mondo Lionel Messi.

