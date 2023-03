La frase di Koulibaly che esalta i tifosi del Napoli dopo Chelsea-Dortmund

"Il Napoli? Sapete quanto conta per me anche se ora sono concentrato solo sulla mia nuova squadra, il Chelsea". A parlare è ai microfoni di Sky Sport è Kalidou Koulibaly che l'Italia (e in particolare la maglia azzurra) non l'ha mai dimenticata. Un ricordo indelebile di anni meravigliosi passati con la maglia del Napoli e un affetto che è rimasto nonostante il suo passaggio la scorsa estate nella ricchissima Premier. Il difensore ieri ha esultato per il passaggio del turno di Champions del suo Chelsea dopo la vittoria per 2-0 che ha ribaltato la sconfitta di misura dell'andata contro il Dortmund.