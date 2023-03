Milan, serve lo spirito visto all’andata

C’era un Milan che, dopo l’1-0 dell’andata, molto probabilmente avrebbe eliminato il Tottenham in questi ottavi di Champions. Poi però è arrivata la sconfitta di sabato sera e la domanda che Pioli e il mondo milanista si staranno facendo adesso è questa: dopo Firenze, esiste sempre quel Milan? Difesa solida, centrocampo compatto, squadra corta e concreta, erano questi i campioni d’Italia capaci di infilare quattro vittorie di seguito senza subire gol. Avevano svoltato dopo il periodo di crisi, lo dicevano i risultati e le prestazioni. Ma quando Pioli è tornato in uno stadio che gli è entrato nel cuore, come del resto lui è entrato nel cuore di questo stadio, il Milan si è fermato. Anzi, peggio, si è perso. La Fiorentina, che mai aveva battuto una grande in questo campionato, l’ha dominato per tutto il primo tempo e non l’ha fatto respirare nemmeno nel secondo. Non c’era Leao e se il suo ritorno riapre un po’ di speranza in vista del Tottenham, la sua assenza a Firenze non basta a spiegare cosa in realtà è accaduto nella testa del Milan in quella serata. Una sbandata che ci può stare o una nuova difficoltà da capire?

Un esame senza appello

Il problema è che lo sapremo in diretta, stasera, nel mega stadio degli Spurs. E non ci saranno appelli, o dentro o fuori. La speranza, diciamo pure la possibilità, è che il Milan riesca a ripetere la gara dell’andata, dove il piano tattico di Pioli ha avuto la meglio su quello di Conte. Il forte equilibrio dato dal centrocampo con Tonali e Krunic ben oltre Skipp e Sarr, le incursioni rapide di Brahim Diaz, la spinta di Hernandez sulla fascia di Emerson Royal, una superiore consistenza generale dei campioni d’Italia sui londinesi. Non era stata una partita spettacolare, e non ce l’aspettiamo nemmeno stasera, ma l’ordine e la tenuta del Milan l’avevano portato alla vittoria. Stasera serve quel Milan. Dall’andata a oggi il Tottenham ha fatto qualche passo in avanti. A San Siro era arrivato dopo la batosta (4-1) a Leicester, poi ha perso con il Milan e subito dopo ha battuto West Ham e Chelsea, risalendo la classifica prima dell’ultima sconfitta a Wolverhampton. Sono due squadre che si equivalgono sul piano tecnico, però la squadra di Conte ha un punto debole già scoperto durante questa stagione: dietro è leggera. In Premier League ha preso 36 gol in 26 partite, ha la tredicesima difesa del campionato: se Leao sta bene, se è pienamente dentro se stesso, può creare dei problemi agli Spurs. Ovviamente è il caso di portare attenzione a Kane, anche all’andata il migliore dei suoi. Dei tre difensori di Pioli, uno dovrà uscire dalla linea per accorciare sul centravanti-regista inglese e quello sarà il momento, anzi, il movimento, che può decidere la partita: un’uscita con il tempo sbagliato e per il Tottenham si può spalancare l’area rossonera. Conte spera che gli ex italiani Perisic e Kulusevski, oltre a Son, siano in grado di ribaltare l’opaca prestazione di San Siro, ma allo stesso modo Pioli conta in un rilancio dopo Firenze. Troppo brutto quel Milan per essere vero.