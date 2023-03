Lo striscione shock dei tifosi del Bayern contro il Psg: "Il nostro macellaio taglia..."

Le parole di Hoeness

Il riferimento fatto dai tifosi tedeschi è basato anche sulle origini di Hoeness, figlio di un macellaio, che in passato aveva usato parole dure nei confronti del Psg dicendo: "Batterli mi rende felice, mi stimola sapere che non hanno ancora vinto niente fuori dai confini nazionali. E contro di noi perderanno ancora. Al-Khelaifi? Non so nemmeno se gli piaccia il calcio. Io i soldi me li sono guadagnati, a lui li hanno regalati"