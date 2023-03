La frase urlata da Donnarumma a Orsato durante Bayern-Psg: "Uno lo fischi?"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Gigio Donnarumma ancora protagonista, stavolta non per le sempre più frequenti "papere" che stanno penalizzando il suo PSG, ma per un acceso battibecco in italiano con l'arbitro Orsato, direttore di gara del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che ha visto il Bayern imporsi ancora, dopo il successo dell'andata, per volare ai quarti.