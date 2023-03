Tottenham-Milan, la moviola: Turpin preciso, Romero è rosso

Buona la partita del francese Turpin, che pure non arrivava al match con una nomea favorevole: colpa delle ultime prove non brillanti. Invece ha tenuto bene (31 falli, 1 rosso e 6 gialli), corrette le decisioni prese nei casi più spinosi, ha gestito i falli all’inizio (Skipp e Kalulu erano da giallo), per poi usare in maniera appropriata i cartellini.

Troppo facile

Corretto il secondo giallo (anche se in tv s’è visto solo il rosso, dato con il giocatore a terra) per Romero: l’intervento su Theo Hernandez è in ritardo, diretto sull’uomo, in maniera scomposta, anche se non violenta. Corretto anche il primo cartellino giallo: entrata su Leão punibile con l’ammonizione. C’era stato anche un altro episodio: un colpo (un colpetto, in realtà) di Romero ai danni di Brahim Diaz a centrocampo, lo prende fra faccia e petto ma è leggero, giusto far proseguire.