Milan nei quarti di Champions League: capolavoro Pioli, Maldini e Massara (e Cardinale vuole uno stadio modello Tottenham)

Se possibile, il giorno dopo è ancora meglio della sera prima, per il Milan rientrato alla grande nei quarti di Champions League grazie alla brillante prova di Londra, dove ha eliminato il Tottenham mettendo in serio pericolo la panchina di Conte. Secondo i perfidi tabloid d'Oltremanica, a fine stagione Antonio lascerà gli Spurs che un anno fa giocavano in Conference: grazie a lui sono arrivati in Champions e attualmente sono quarti in Premier. Gerry Cardinale, invece, si tiene ben stretto Stefano Pioli, Paolo Maldini e Ricky Massara, diabolici artefici del capolavoro che ha consentito ai sette volte campioni d'Europa di tornare fra le otto migliori squadre del più importante torneo mondiale a livello di club. Nonché il più ricco: l'exploit inglese frutterà a Via Aldo Rossi almeno altri 20 milioni di euro, fra bonus di qualificazione ai quarti (10,6 milioni) e probabile, nuovo incasso record assoluto per la prossima gara interna di Coppa (l'attuale è stato stabilito il 14 febbraio scorso, in occasione di Milan-Tottenham: 9 milioni 133 mila 842 euro). Il che significa che, indipendentemente dall'esito della prossima, doppia eurosfida, il Milan si assicurerà 71 milioni di euro d'introito complessivo, market pool escluso.