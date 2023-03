Sorteggio quarti Champions League: data, orario e regolamento

NYON (Svizzera)- Ancora una settimana prima di definire l’ultima parte della manifestazione, con quattro squadre già qualificate ai quarti di finale e otto che devono ancora disputare la gara di ritorno per accedere al turno successivo. La prossima settimana a Nyon andranno in scena i sorteggi dei quarti di finale. Ma nella stessa occasione verrà definito anche il percorso delle semifinali della UEFA Champions League.

La situazione

Milan, Benfica, Chelsea, Bayern Monaco sono già qualificate ai quarti di finale della Champions League. La prossima settimana andranno in scena le altre quattro sfide degli ottavi di finale: Porto-Inter e Manchester City-Lipsia (martedì 14 marzo) e successivamente Napoli-Eintracht e Real Madrid-Liverpool (mercoledì 14 marzo). Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo alle ore 12.

Il regolamento

Il sorteggio sarà libero, non ci saranno blocchi di alcun tipo. Arrivati a questo punto della manifestazione, non sono previste teste di serie, sono ammesse sfide tra club appartenenti alla stessa federazione così come sono previsti eventuali accoppiamenti tra squadre che hanno già avuto modo di affrontarsi nella fase a gironi. Il sorteggio - oltre agli accoppiamenti dei quarti di finale - indicherà gli accoppiamenti delle semifinali e il club che - pro forma - giocherà in casa la finalissima. Le gare di andata dei quarti di finale sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno si disputa il 18 e 19 aprile. Le semifinali si svolgeranno il 9/10 e il 16/17 maggio e porteranno alla finale di sabato 10 giugno in programma allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.