Inter, scontro tra Barella e Lukaku: paura durante l'allenamento

MILANO - Attimi di paura in casa Inter durante la rifinitura alla vigilia della sfida in casa del Porto , ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà i nerazzurri partire forti dell'1-0 ottenuto nel primo round andato in scena a San Siro. Grande carica per la squadra di Simone Inzaghi a partire da Lukaku e Barella , grandi amici fuori dal campo al di là del battibecco avuto qualche settimana a Marassi durante il match contro la Sampdoria.

Fiato sospeso

Due 'gladiatori' che nei contrasti non tolgono mai la gamba, neppure in allenamento come è accaduto appunto durante un 'torello' che ha visto il centrocampista azzurro entrare in tackle sul centravanti belga e poi restare a terra dolorante a una gamba. Fiato sospeso per qualche secondo tra i compagni e lo staff nerazzurro, che hanno tirato poi un sospiro di sollievo quando Barella si è rialzato e ha ripreso a correre.