Diretta Porto-Inter 0-0: segui LIVE la partita di oggi

PORTO (PORTOGALLO) - Due risultati su tre a disposizione per l'Inter di Simone Inzaghi , di scena oggi (martedì 14 marzo, ore 21) sul campo del Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League . Forti dell'1-0 ottenuto nel primo round a San Siro , contro i lusitani dell' ex interista Sergio Coincecao i nerazzurri vanno a caccia dei quarti di finale che mancano dall'ormai lontano 2011 . Di seguito la diretta del match...

22:08

48' - Uribe calcia alto di poco

La prima chance della ripresa è per il Porto: respinta corta di Dumfries e destro al volo dal limite di Uribe, con la palla alta non di molto.

22:06

46' - Via alla ripresa senza cambi

Iniziato il secondo tempo di Porto-Inter con il risultato ancora fermo sullo 0-0: nessun cambio all'intervallo.

22:02

Tifosi interisti ammassati fuori dallo stadio

Condizioni di pericolo per i tifosi dell'Inter a cui è stato vietato l'ingresso nonostante avessero il biglietto per la partita in casa del Porto: centinaia di sostenitori nerazzurri sono ammassati fuori dall'Estadio Do Dragao. (LEGGI TUTTO)

21:54

Poche emozioni nel primo tempo

Risultato bloccato sullo 0-0 all'Estadio do Dragao dopo un primo tempo avaro di occasioni da gol. Il Porto gestisce il possesso palla e va vicina alla rete del vantaggio in un paio di occasioni, in particolar con Evanilson. L'Inter attende nella propria metà campo per poi pungere in ripartenza. Dzeko non capitalizza la chance più nitida da goal per i nerazzurri, sebbene il rifornimento di Barella non sia stato dei migliori.

21:49

45'+3' - Finito il primo tempo

Primo tempo finito all'Estadio do Dragao: Porto e Inter vanno al riposo con il risultato ancora fermo sullo 0-0.

21:48

45'+2' - Pericoloso il Porto

Porto pericoloso: sulla palla invitante scodellata da Pepê, Eustaquio si butta dentro e non arriva per questione di pochi centimetri.

21:47

45'+1' - Lautaro ci prova invano

Occasione Inter: Lautaro salta due uomini con disinvoltura e calcia forte ma da posizione defilatissima, con Diogo Costa che non si fa sorprendere.

21:46

45' - Tre minuti di recupero

Indicato il recupero concesso dall'arbitro: all'Estadio do Dragao si giocherà per altri tre minuti.

21:40

39' - Dimarco salva su Evanilson

Occasione Porto: al termine di una buona azione corale Evanilson calcia a botta sicura ma trova la provvidenziale opposizione di Dimarco.

21:34

33' - Barella sbaglia, giallo a Darmian

Ammonizione per l'Inter: un passaggio sbagliato da Barella costringe Darmian a spendere il giallo per fermare la ripartenza di Galeno.

21:29

28' - Mira da rivedere per Taremi

Buona chance per il Porto, con Taremi che però spreca tutto: l'attaccante dei lusitani viene lasciato libero di entrare in area ma poi calcia abbondamentemente a lato da buona posizione.

21:26

25' - Barella calcia troppo centrale

Ancora una conclusione in porta dell'Inter: a calciare è Barella, il cui destro è però troppo centrale per impensierire Diogo Costa.

21:22

21' - Diogo Costa salva su Dzeko

Replica dell'Inter: ripartenza nerazzurra condotta da Barella che serve Dzeko, il centravanti incrocia il rasoterra ma trova la risposta del portiere dei lusitani Diogo Costa che si distende e respinge.

21:20

19' - Eustaquio impegna Onana

Occasione per il Porto: palla persa da Dumfries e i lusitani innescano Eustaquio, che calcia rasoterra impegnando Onana.

21:14

13' - Inter attendista

Prosegue la circolazione del pallone del Porto conl'Inter che resta in attesa, pronta a sfruttare gli spazi in ripartenza.

21:08

7' - Si riprende a giocare

Evanilson viene fasciato alla gamba e il gioco riprende: riparte Porto-Inter.

21:06

5' - Problemi per Evanilson

Evanilson resta a terra dolorante al ginocchio dopo uno scontro fortuito con Bastoni: in campo lo staff medico dei lusitani.

21:03

3' - Uribe spaventa Onana

Porto pericoloso con Uribe: gran destro di controbalzo dalla distanza e palla che sfiora il palo della porta difesa da Onana.

21:01

1' - Iniziata Porto-Inter

Iniziato il match Porto-Inter all'Estadio do Dragao, ritorno degli ottavi di Champions League.

20:59

Squadre in campo, c'è l'inno della Champions

Porto e Inter sono schierate al centro del campo mentre gli altoparlanti dello stadio Do Dragao trasmettono l'inno della Champions: tutto pronto per il via.

20:54

Marotta, dura replica a Coincecao

"Coincecao annoiato dal calcio italiano? Gli faremo cambiare idea". Così Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky nell'immediato prepartita di Inte-Porto, 'provocato' da Fabio Capello presente in studio. (LEGGI TUTTO)

20:47

Problemi per i tifosi nerazzurri

Problemi per circa mille tifosi dell'Inter che, secondo quanto riportato dall'inviato di Mediaset, pur in possesso di un biglietto per un settore diverso da quello riservato agli ospiti sono rimasti fuori dallo stadio dopo che gli è stato vietato l'ingresso.

20:35

Marotta: "Inzaghi non si discute"

A circa mezz'ora dal via di Porto-Inter l'ad nerazzurro Beppe Marotta 'blinda' Simone Inzaghi, finito nel mirino della critica dopo il ko in campionato sul campo dello Spezia: "Non si può mettere in discussione un allenatore per una partita - ha detto ai microfoni di Mediaset -. Sta facendo il suo lavoro bene e con professionalità, lasciamolo tranquillo". Il dirigente interista parla poi dell'alta posta in palio allo stadio 'Do Dragao': "È una partita importante per il presente. Va giocata buttando cuore e mente oltre l'ostacolo, il coraggio e la determinazione saranno componenti essenziali. Abbiamo l'obbligo di fare bene, perché lo chiediamo a noi stessi e lo dobbiamo a società e tifosi perché siamo l'Inter". Così su Skriniar e Brozovic, che non saranno titolari: "Skriniar è stato fermo per dei problemi alla schiena particolari e negli ultimi 15 giorni non si è allenato bene. Pur essendo in gruppo non è al top della condizione. Brozovic? In questa stagione c'è stata l'anomalia dei mondiali invernali e lui non è mai stato nella condizione psicofisica ottimale, ma nel finale di stagione siamo sicuri sarà di nuovamente il vero Brozovic".

20:21

Inter, Onana ci crede

Nell'immediata vigilia di Porto-Inter è Onana a suonare la carica per i nerazzurri: "È la partita più importante dell'anno e nei mesi scorsi abbiamo lavorato duro per essere qui - ha detto il portiere interista ai microfoni di Sky -. Siamo pronti. Paura? Io non ne ho mai e non penso che questo stadio sarà caldo quanto San Siro. Dovremo dare prova di grande personalità ma abbiamo giocatori abituati a giocare a questo livello. Se facciamo le cose nel modo giusto sono sicuro che passeremo il turno".

20:12

Porto senza Pepe

Forfait dell'ultima ora in casa Porto, con il tecnico Sergio Conceicao che dovrà fare a meno di Pepe. Il capitano e leader della difesa dei lusitani non sarà a disposizione per un problema fisico e non sarà nemmeno tra le riserve in panchina.

20:00

Le formazioni ufficiali

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Pepê, Fabio Cardoso, Marcano, Zaidu; Eustachio, Uribe, Grujic, Galeno; Evanilson, Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao.

A disposizione: Claudio Ramos, Samuel Portugal, David Carmo, Veron, Rodrigo Coincecao, Namaso, André Franco, Wendell, Toni Martinez, Vasco Sousa, GOncalo Borges, Bernardo Folha.

Indisponibili: Mexeido, Joao Mario, Pepe. Squalificati: Otavio. Diffidati: Pepê.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Correa, Bellanova, Asllani, D'Ambrosio, Skriniar, Carboni, Brozovic, Lukaku.

Indisponibili: Gosens. Squalificati: - Diffidati: L. Martinez, Bastoni, Dimarco.

ARBITRO: Marciniak (Polonia)

Guardalinee: Sokolnicki e Listkiewicz

Quarto uomo: Raczkowski

Var: Kwiatkowski

Avar: Francowski

19:45

Inter, che spavento alla vigilia!

Attimi di preoccupazione per l'Inter alla vigilia della sfida sul campo del Porto, quando Barella è rimasto a terra dopo uno scontro con Lukaku in allenamento. L'allarme è presto rientrato e il centrocampista sarà a disposizione. (LEGGI TUTTO)