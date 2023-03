Manchester City-Lipsia 7-0, Haaland è un alieno: 5 gol in meno di un'ora

MANCHESTER (Gran Bretagna) - Come un ciclone Erling Haaland si abbatte sulla Champions League, ridisegnando le mappe del calcio, lanciandosi verso il futuro: cinque gol cinque per il norvegese, che in 57 minuti demolisce il Lipsia e riscrive la storia. Nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions, dopo l'1-1 dell'andata in Germania, il Manchester City travolge i tedeschi con un iconico "Settebello", nel quale le reti del 4-0 di Gundogan e del 7-0 di De Bruyne non sono una notizia. Perché i riflettori se li prende tutti il devastante centravanti norvegese.