Sorteggio quarti Champions League: data, orario e dove vederlo in tv

La data del sorteggio

Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizia alle ore 12 e verrà trasmessa in diretta streaming su UEFA.com. L'evento sarà trasmessoin chiaro su Canale 20 di Mediaset e sarà seguito in diretta anche su Sky e in streaming su NOW. I sorteggi in realtà saranno tre: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e per determinare la squadra "di casa" pro forma in finale.

Chi partecipa al sorteggio

Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale, che si concludono mercoledì 15 marzo.

Confermate:

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Man City (ENG)

Milan (ITA)

Da confermare:

Liverpool (ENG)/Real Madrid (ESP)

Frankfurt (GER)/Napoli (ITA)