Guardiola e l'incredibile confessione su Julia Roberts: "Una delusione..."

Guardiola svela l'aneddoto

L'allenatore spagnolo del City racconta che nell'autunno del 2016 la sua attrice preferita, Julia Roberts, si è recata a Manchester con i suoi figli, grandi tifosi dei rivali di Pep, il Manchester United. A Old Trafford, l'attrice ha assistito al match tra i Red Devils (allora allenati da Mourinho) e il West Ham, conclusosi sull'1-1 con un gol di Ibrahimovic. Poi, a fine match, ha incontrando due leggende del club biancorosso: Wayne Rooney, accompagnato da sua moglie Coleen e Michael Carrick. Guardiola era diventato l'allenatore del Manchester City da pochi mesi dopo l'esperienza in Germania alla guida del Bayern Monaco e non ha mai digerito il fatto che il suo idolo avesse trascorso un pomeriggio a casa degli 'odiati' cugini.

Guardiola: "Che delusione, Julia..."

"Julia Roberts anni fa è venuta a Manchester, non nel periodo di Alex Ferguson quando vincevano titolo dopo titolo, ma negli ultimi quattro o cinque anni quando eravamo migliori di loro. Ma non è venuta a trovarci. È andata a visitare il Manchester United", racconta con buona dose di sarcasmo l'allenatore spagnolo tra le risate dei presenti. Una delusione talmente grande che nemmeno la vittoria in Europa riuscirebbe a cancellare: "Anche se vincessi la Champions League questo non allevierebbe la delusione per l'arrivo di Julia Roberts allo United. Il mio idolo".