Diretta Napoli-Eintracht: ora Live la partita di oggi

Inizia a crescere l'attesa e l'emozione per la gara che prenderà il via alle 21. In un Maradona che sarà tutto esaurito , sono già molti i tifosi presenti sugli spalti che hanno iniziato ad incitare la squadra.

20:05

Napoli, una partita che può valere la storia

In caso di passaggio del turno, il Napoli approderebbe per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League. Un risultato che non è mai arrivato neanche nell'era Maradona.

19:55

Napoli a caccia della settima vittoria in Champions

La squadra di Spalletti ha fin qui vinto 6 delle 7 partite disputate in questa edizione della Champions League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Liverpool nel girone a qualificazione già acquisita. Grazie al 2-0 dell'andata, sarà comunque sufficiente anche un pareggio.

19:45

Napoli-Eintracht, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali di Spalletti e Glasner per il match che prenderà il via alle 21.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Buta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Gotze, Kamada; Borré. Allenatore: Glasner.

19:35

Napoli-Eintracht, le probabili formazioni

19:30

Napoli-Eintracht, tra poco le squadre in campo

Alle 21 le due squadre scenderanno in campo al Maradona per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata la formazione di Spalletti si è imposta per 2-0 con le reti di Osimhen e Di Lorenzo.

Napoli - Stadio Diego Armando Maradona