Scontri prima di Napoli-Eintracht: picchiato anche un ex calciatore

NAPOLI - Le ore che hanno anticipato Napoli-Eintracht sono state un inferno, con i tifosi tedeschi che hanno messo a ferro e fuoco il centro di Napoli, venendo a contatto poi con la polizia. Anche i supporter partenopei sono stati respinti dalle forze dell'ordine, alimentando il clima da guerriglia. Scontri , macchine in fiamme, vetrine infrante e anche una pistola ritrovata per terra, un caos tremendo in cui è rimasto coinvolto pure un ex calciatore .

In mezzo alla rissa

Si tratta di Gregory Sertic, ex centrocampista tra le altre di Bordeaux e Marsiglia, attualmente commentatore per l'emittente francese Canal Plus: è stato scambiato per un tifoso tedesco e si è ritrovato in mezzo agli scontri vicino allo stadio Maradona. "Quando sono arrivato vicino allo stadio mi sono trovato in una rissa tra tifosi tedeschi e italiani, probabilmente pensavano che fossi tedesco, purtroppo ho preso qualche colpo ma ora sto bene. Diciamo solo che l'importante è il calcio", ha raccontato Sertic, rivelando di essere stato picchiato, per fortuna senza gravi conseguenze.