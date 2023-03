Male Vincic, Fritz al Var poco amico di Zwayer

S i sono conclusi ieri gli ottavi di finale di Champions League. In Manchester City-Lipsia, l’uragano Haaland si è abbattuto sui tedeschi. Eppure, nonostante la gara a senso unico (7-0 finale), il direttore di gara Slavko Vincic è riuscito a trovare il modo per far parlare di sé, sbagliando più di una decisione. Decisamente generoso il rigore concesso agli inglesi per tocco di mano di Henrichs su un colpo di testa di Rodri: vero che il braccio aumenta il volume del corpo, ma i due sono praticamente attaccati, ad una distanza molto ravvicinata e la sensazione è che il braccio sia in quella posizione (congrua e naturale) in seguito ad un contatto da tergo con l’avversario. Nel caso, l’errore va diviso con il VAR, lo spagnolo Alejandro Hernández: ok partire con il fermo immagine del punto di contatto, ma l’azione va vista in dinamica. Vincic sorvola poi su un’uscita avventata di Ederson su Laimer: l’estremo difensore dei Citizens non tocca la palla, ma Vincic non fischia, ammonendo invece l’austriaco per proteste. Manca un giallo per una simulazione, troppo plateale di Grealish per non essere ammonito. Serata davvero no per l’arbitro sloveno...



Bene Zwayer al Bernabeu