Clamoroso retroscena, la quarta in classifica potrebbe non andare in Champions: il motivo

Dopo ventisette giornate di campionato, la lotta per la qualificazione in Champions League è sempre più serrata, con sei squadre in undici punti. Dietro al Napoli, lanciatissimo verso la conquista del terzo scudetto, la bagarre è alta. La Lazio si trova al secondo posto con 52 punti, davanti all'Inter (50 punti), Milan (48punti) e Roma (47). Leggermente più distaccate, ma ancora in corsa, l'Atalanta e la Juventus, rispettivamente a 45 e 41. Ma raggiungere il quarto posto non è sinonimo di qualificazione automatica alla prossima edizione della Champions League.