Inzaghi: "Nessuna rivincita. Brava Inter, ma con questo Benfica non è chiusa"

Benfica-Inter 0-2: statistiche e tabellino

Con la guardia alta

"I ragazzi hanno fatto una grandissima gara contro una squadra forte e in uno stadio molto caldo - dice il tecnico nerazzurro, intervistato da Mediaset dopo la vittoria di Lisbona -. Sono molto soddisfatto, ma era solo il primo round. Abbiamo il vantaggio, ma nulla è chiuso perché il Benfica è forte. Le ultime partite non erano state coronate con il successo ma erano state fatte tre ottime gare; è la quarta partita in dieci giorni, siamo in un grande momento di fatica". Nessun sassolino da togliersi dalla scarpa dopo le critiche delle ultime settimane per i risultati altalenanti in campionato: "Rivincita? Non ho rivincite, cerco di lavorare per il bene dell'Inter, le critiche so da dove provengono ma bisogna lavorare sempre di più e sempre meglio. Ci godiamo la serata - conclude Inzaghi -, ma non abbiamo ancora fatto niente. Ero speranzoso, bisogna essere bravi e lucidi guardando a quello che si è fatto sul campo".