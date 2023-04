“Emozionalmente distrutto e invecchiato di 10 anni”: i motivi delle parole del grande allenatore

Le gare di Champions League sono impegnative, si sa, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale. Lo racconta Pep Guardiola , che al termine di una partita magistrale del Manchester City contro il Bayern Monaco, vinta dai Citizens per 3-0, ha dichiarato di "Essere emozionalmente distrutto e invecchiato di 10 anni", queste dichiarazioni hanno sconvolto i suoi tifosi che si sono domandati il perché di quelle parole dopo una vittoria così importante...

Pep Guardiola, il motivo delle sue parole

L'intensità e il coinvolgimento di una gara di Champions League dal punto di vista emotivo è un qualcosa che ti logora dentro. Specialmente se ti chiami Pep Guardiola, specialmente se stai allenando il "tuo" Manchester City contro quello che era il "tuo" Bayern Monaco. Il tecnico, al termine della gara, ha voluto tenere alta la concentrazione dei suoi in vista della gara di ritorno, affermando le capacità dei bavaresi e la loro potenzialità nel segnare 2 o 3 gol da un momento all'altro. La difficoltà della partita ha "Fatto invecchiare di 10 anni in più" con il tecnico spagnolo che ha ammesso l'incredibile prova e concentrazione che ha dovuto tenere nel corso di tutto il match per portarlo a casa.