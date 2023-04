Real Madrid-Chelsea diretta: ora LIVE la partita di oggi

Sta diventando un clasico da Champions la sfida tra Real Madrid e Chelsea, quest'anno come lo scorso l'una di fronte all'altra per sfidarsi ai quarti di finale. In realtà è addirittura la terza sfida consecutiva, ma quella di due anni fa fu in semifinale. Nei precedenti chi ha vinto questa sfida, ha poi alzato la Coppa dalle grandi orecchie. Oggi le differenze sembrano più marcate rispetto agli altri confronti, soprattutto a causa della brutta stagione dei Blues, con gli esoneri di Tuchel prima e di Potter poi, prima della mozione dei sentimenti nel richiamare Frankie Lampard, per traghettare la squadra nel migliore dei modi fino al termine della stagione. Real, Ancelotti e Champions League stanno bene nella stessa frase e per i blancos l'obiettivo è sempre lo stesso, vincere.