Chelsea-Real Madrid inizia senza l'inno della Champions League: il motivo

Inno Champions? Assente!

Prima del fischio d'inizio della partita, non si è infatti sentito l'iconico inno della Champions League. Un'assenza importante per un match così atteso, che ha perso un po' di quella magia che contraddistingue le notti europee e che ha lasciato attoniti i giocatori: nelle immagini Uefa che inquadrano i primi piani dei giocatori, si nota un Vinicius Jr. incredulo e un Kai Havertz che si guarda intorno con aria interrogativa, senza capire cosa possa essere accaduto.

Niente inno Champions a Londra: ecco perchè

Ma cosa è accaduto? Perché l'inno della Champions League non ha ammaliato giocatori e pubblico a 'Stamford Bridge'? La risposta l'ha data lo studio dell'emittente televisiva britannica 'Bt Sport' che ha spiegato i motivi dell'inconviente: secondo i cronisti inglesi si è verificato un guasto all'impianto audio dello stadio già prima della partita: nelle prove antecedenti la partita, la musica saltava in continuazione. Lo staff dell'impianto ha quindi optato per la scelta più saggia: far incominciare l'incontro senza inno, per evitare interruzioni.

C'è un precedente

Non è la prima volta che l'inno della Champions League non risuona all'interno di uno stadio inglese. L'inconviente era accaduto anche a 'Old Trafford' nel 2017: anche in quell'occasione i giocatori di Manchester United e Cska Mosca non aveva potuto ascoltare e lasciarsi ammaliare dall'iconica musichetta pre-partita.