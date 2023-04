Formazioni Inter-Benfica, chi gioca e le scelte di Inzaghi: diretta

MILANO - Per il ritorno dei quarti di Champions, Simone Inzaghi ha un unico dubbio relativo al reparto avanzato dell'Inter. Dopo l'ultima sosta, il tandem di Champions (e Coppa Italia) è stato Lautaro Martinez-Dezko: probabile che sia così anche stasera, ma Lukaku non è del tutto fuori causa per un posto da titolare al posto di Dzeko che però dà garanzie maggiori per gestire possesso palla e palleggio. Per il retsto, 3-5-2 con Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Onana; in mezzo al campo Barella, Brozovic e Mkhitaryan con Dimarco e Dumfries sulle corsie. Nel Benfica il tecnico Schmidt recupera Otamendi, di rientro dalla squalifica, sarà titolare in difesa accando a Antonio Silva.