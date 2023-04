Diretta Bayern-Manchester City ore 21: dove vederla in tv e in streaming

Partita: Bayern-Manchester City

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Prime Video

Pay TV Streaming: Prime Video

Bayern-Manchester City, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma all'Allianz Arena, e sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video.

Bayern-Manchester City sarà trasmesso da Amazon Prime Video, attraverso l'app scaricabile su smart TV.

La partita tra Bayern Monaco e Manchester City di Champions League si potrà seguire anche in streaming su Prime Video, attraverso l'app di Amazon disponibile per dispositivi mobili, come smartphone, tablet e computer. La partita si potrà seguire in streaming anche gratis attivando il periodo di prova di 30 giorni su Prime Video.

Bayern Monaco e Manchester City si affrontano nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si parte dal vantaggio di tre reti a zero maturato, a favore della squadra di Guardiola, nella gara di andata all'Etihad Stadium, grazie alle reti di Rodri, Bernardo SIlva e Haaland. Qui le probabili formazioni.

