Diretta Inter-Benfica 3-2: segui la partita LIVE

A San Siro si gioca Inter-Benfica , ritorno dei quarti di Champions League. Nerazzurri forti del vantaggio ottenuto a Lisbona, con un 2-0 che però non suona rassicurante fino in fondo, visto l'altalenante rendimento tra campionato e coppa. Lusitani chiamati comunque a un'impresa sportiva, ma animati da grande spirito. Segui la diretta...

22:48

90' - Si giocherà ancora per 4 minuti

Recupero moderatamente lungo, Del Cerro Grande prolunga di 4 minuti.

22:44

86' - Gol del Benfica!

Dopo l'avvisaglia del palo di Neres, il Benfica torna in partita con il nuovo entrato Antonio Silva. Non è ancora finita.

22:38

80' - Inzaghi preserva i diffidati

Dopo aver tolto dal campo Lautaro e Dzeko, Inzaghi completa il "salvataggio" dei diffidati, richiamando in panchina Bastoni e Dimarco, sostituiti da Gosens e D'Ambrosio.

22:36

78' - Tris di Correa!

Appena entrato Correa firma il 3-1 dell'Inter! Tipica azione del Tucu, che insacca con freddezza!

22:33

75' - Triplo cambio di Inzaghi

Inzaghi cambia l'attacco: dentro Correa per Lautaro e Lukaku per Dzeko, Calhanoglu prende invece il posto di Barella.

22:28

70' - San Siro è una bolgia

Meazza scatenato e Inter che gioca sulle ali dell'entusiasmo. Benfica che tenta di riordinare le idee.

22:23

65' - Lautaro si sblocca!

Grande azione Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, che si sblocca e riporta avanti l'Inter!

22:18

60' - Dzeko pericoloso

Bel cross di Bastoni e gran colpo di testa di Dzeko, che mette di poco a lato.

22:13

55' - Brivido Lautaro

Secondi di terrore a San Siro dopo un intervento rischioso di Lautaro nell'area nerazzurra su Aursnes, il Benfica chiede il VAR, Del Cerro Grande, dopo consulto audio, lascia correre.

22:08

50' - Si gioca senza tatticismi

Le azioni si alternano da una parte all'altra, senza eccessivi tatticismi. Il primo ammonito è Rafa Silva per un fallo su Mkhitaryan.

22:03

46' - Via alla ripresa!

Riprende Inter-Benfica, con una variazione nell'undici portoghese: fuori un difensore, Gilberto, dentro da subito un altro attaccante, Neres.

21:46

45' - Primo tempo in parità

Si chiude dopo un abbondante minuto di recupero il primo tempo, Inter avanti con Barella, pari di Aursnes per il Benfica.

21:40

40' - Il Benfica si rianima

Il gol di Aursnes è un tonico per il Benfica, che approfittando anche di un momento di smarrimento dell'Inter torna ad attaccare con decisione.

21:38

38' - Pareggio del Benfica!

Improvvisa azione del Benfica, che sorprende la difesa dell'Inter: Aursnes di testa batte Onana!

21:35

35' - Gol annullato a Lautaro

Si era sbloccato Lautaro Martinez, incornando in rete il cross perfetto di Dzeko, ma Del Cerro Grande annulla per una leggera spinta con la quale si libera della marcatura.

21:30

30' - Onana reattivo

Bella punizione di Grimaldo, che però non sorprende Onana, reattivo nell'intercettare la conclusione ed evitare il corner.

21:25

25' - Inter padrona del campo

Gioca con disinvoltura l'Inter, che rallenta e accelera a suo piacimento, Benfica che si affida alle giocate di Joao Mario.

21:20

20' - Il Benfica ha accusato il colpo

Il Benfica ha accusato il colpo, il gol di Barella ha visibilmente sfiduciato i lusitani, che ancora non riescono a reagire.

21:15

15' - Splendida l'azione del vantaggio nerazzurro

Il gol di Barella arriva al termine di una gran giocata corale, orchestrata d Dzeko, rifinita da Lautaro e conclusa in maniera spettacolare dal centrocampista.

21:14

14' - Gol di Barella!

Barella con un gran sinistro sblocca il risultato! Inter in vantaggio!

21:10

10' - Aumenta il ritmo del match

Si alzano i ritmi di gioco, con l'Inter che ora ha alzato decisamente il baricentro. Grande azione di Lautaro, che poi vanifica tutto con un passaggio troppo potente per Dimarco

21:05

5' - Avvio aggressivo del Benfica

Come prevedibile, il Benfica ha iniziato in maniera aggressiva, ma al momento a parte un corner senza esito, è controllato dall'Inter. Gran tifo sugli spalti.

21:00

1' - Fischio d'inizio!

Il signor del Cerro Grande fischia il via di Inter-Benfica!

20:55

Tutto pronto per l'ingresso in campo

Ci siamo, squadre nel tunnel pronte all'ingresso in campo, cerimoniale Uefa e calcio d'inizio.

20:50

Marotta: "Vogliamo regalare ai tifosi qualcosa di straordinario"

L'ad nerazzurro Marotta: "Il nostro pubblico ci stimola e ci motiva. Poi in campo ci vanno i giocatori e devono essere determinati con un avversario ostico. È straordinario essere qui, nessuno si aspettava una cosa del genere a inizio stagione. Si può aprire una porta ancora più importante. Vogliamo regalare qualcosa di straordinario ai nostri tifosi, che ci manca da 13 anni".

20:35

Riscaldamento ultimato

Le squadre sono nelle fasi finali del riscaldamento. tra poco torneranno negli spogliatoi per riemergerne poco prima delle 21.

20:30

Onana scherza sullo scontro con Brozovic

Dopo la rissa sfiorata con Brozovic, Onana stempera le polemiche con una battuta: "Era uno spettacolo programmato, sappiamo che si sono tante telecamere e vi abbiamo fatto uno scherzo"

20:25

Squadre in campo

Inter e Benfica entrano in campo per effettuare il riscaldamento prepartita, caldamente accolti dalle rispettive tifoserie.

20:20

Fervono i preparativi sugli spalti

Il Meazza è un formicaio, intanto che gli spalti vanno gremendosi, gli addetti alla scenografia si danno visibilmente un gran da fare affinché sia tutto pronto per l'ingresso in campo.

20:15

Onana: "Pronti a dare il massimo"

Il portiere dell'Inter Onana, carico all'arrivo allo stadio: "Abbiamo già visto il sostegno dei tifosi, faremo il massimo per passare il turno. Personalmente spero in un altro clean sheet".

20:10

Pericolo diffidati

Quattro i giocatori dell'Inter in diffida e che in caso di giallo salterebbero l'andata dell'eventuale semifinale. Si tratta di Bastoni, Dimarco, Lautaro e Dzeko. A rischio squalifica anche Simone Inzaghi.

20:05

Squadre arrivate a San Siro

Sono arrivate in leggero anticipo si Inter che Benfica, squadre già negli spogliatoi del Meazza.

20:00

Attesa scenografia "mai vista"

I tifosi della curva dell'Inter hanno lanciato un appello ai tifosi di tutti gli altri settori: la scenografia che accoglierà le squadre in campo, coinvolgerà non solo la Nord, ma per la prima volta l'Intero Meazza, si chiede la collaborazione di tutti a realizzare lo spettacolo.

19:55

Clima disteso tra le due tifoserie

Da segnalare il bel clima che si è vissuto nel pomeriggio in giro per Milano e ora all'esterno di San Siro, con i tifosi del Benfica colorati e rumorosi tranquillamente mescolati ai sostenitori nerazzurri.

19:50

Le formazoni ufficiali

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All,: Inzaghi.

Benfica (4-2-3-1) Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. All.: Schmidt.

19:45

Inter, in palio semifinale e derby

Tutto pronto al Meazza per Inter-Benfica. In palio la semifinale di Champions League, e per i nerazzurri anche il derby con il Milan, che ieri ha eliminato il Napoli.

Giuseppe Meazza (Milano)