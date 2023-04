Champions, il Bayern non fa l'impresa: 1-1 col City, festa Guardiola

MONACO DI BAVIERA (Germania) - L'impresa per il Bayern di Tuchel era difficile e contro il Manchester City non è arrivata. All'Allianz Arena infatti i bavaresi non vanno oltre l'1-1 contro i Citizens nel ritorno dei quarti di Champions League. Primo tempo che termina senza reti ma con tante emozioni. Il Bayern parte forte andando vicino al gol al 17' con Sané, che davanti ad Ederson, allarga però troppo la conclusione. I tedeschi spingono, ma al 37' rischiano grosso, quando Turpin assegna un calcio di rigore al City per fallo di mano di Upamecano. Dal dischetto va Haaland che incredibilmente calcia alto. Nel finale altra grande occasione per i bavaresi con Chupo-Moting prima e Coman poi, ma la palla non entra. Nella ripresa così la squadra di Guardiola si porta in vantaggio con Haaland al 57', il Bayern reagisce segna con Tel ma il gol è annullato per fuorigioco. All'82' un fallo di mano di Akanji viene punito con un calcio di rigore (intervento rivisto al Var). Dal dischetto Kimmich fa (1-1) ma non basta. In semifinale va il City, che troverà il Real Madrid.