Il declino di Turpin. L'equilibrio di Orsato

Brutta serata per Turpin

C’era invece Clément Turpin all’Allianz Arena per Bayern Monaco-Manchester City. Una brutta serata, il fischietto francese non viene assolutamente accettato dai 22 giocatori in campo: tantissime sanzioni disciplinari in tutta la partita, con addirittura cinque cartellini gialli solo nei primi 45 minuti di gara, eppure non è riuscito a tenere a freno i protagonisti. Tante anche le proteste nei suoi confronti, come quelle di Stanisic (ammonito per qualche parola di troppo) e Tuchel (espulso per doppio giallo per lo stesso motivo). Match decisamente intenso fin dai primi minuti. Pronti via ed Haaland se ne va tutto solo verso la porta del Bayern, ma viene fermato da Upamecano. Il fischietto francese estrae il cartellino rosso per chiara ed evidente occasione da gol... salvo poi annullare tutto, visto che il norvegese era in posizione di off side. Corretta anche la decisione di concedere un calcio di rigore ai Citizens (poi sbagliato da Haaland): Upamecano, sempre lui, respinge con il gomito il tiro da fuori di Gundogan; penalty ed ammonizione per il difensore francese. A fine match Turpin non vede però il fallo di mano evidente di Akanji su cross ravvicinato di Mané. Brisard, dal VAR, lo invita ad andare a rivedere l’azione davanti al monitor, e solo lì il direttore di gara cambia idea.