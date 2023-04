Bayern Monaco-Manchester City 1-1: gol e highlights della partita Champions

In Germania la partita è più equilibrata, almeno nel risultato: 1-1, comunque Insufficiente alla squadra di Tuchel dopo il 3-0 subito all'andata e che permette a Guardiola di raggiungere l'ennesima semifinale della sua carriera. Per i bavaresi sbaglia tutto Upamecano che ha l'arduo compito di marcare Haaland. L'attaccante norvegese infatti, dopo un rigore sbagliato, riesce a mettere la firma sul match, dribblando proprio il difensore francese. Per i tedeschi, ad addolcire la pillola, ci pensa un rigore di Kimmich all'83'. Rivivi il match.