Milan, Ibrahimovic senza medaglia in caso di vittoria della Champions: il motivo

Dopo aver eliminato il Napoli ai quarti di Champions League , il Milan può sognare in grande. La squadra di Pioli in semifinale troverà l'Inter , fresca di passaggio del turno a discapito dei portoghesi del Benfica, e in caso di successo nell' euroderby affronterebbe una tra Manchester City e Real Madrid . Il successo della massima coppa europea manca ai rossoneri dal 2007 e, inoltre, c'è un giocatore nella compagine milanista che insegue la conquista del trofeo da tutta una vita: Zlatan Ibrahimovic .

Ibrahimovic fuori dalla lista

Per Ibrahimovic potrebbe esserci l'ennesima beffa Champions della carriera. Lo svedese infatti non aggiungerebbe al suo palmarès la coppa anche se il Milan la vincesse quest'anno. Il motivo è da indivuare nel fatto che Ibra è fuori dalla lista Champions rossonera. Il 41enne attaccante è stato escluso dal Milan sia a settembre, quando era infortunato, che a febbraio, quando le rose delle squadre partecipanti alle competizioni Uefa possono essere ritoccate. Per questo motivo, anche in caso di trionfo rossonero, non figurerebbe ufficialmente tra i campioni e non potrebbe avere la sua medaglia da vincitore della Champions.