Calhanoglu, bufera con i tifosi del Milan per un commento prima del derby: piovono insulti

La semifinale di Champions League tra Milan e Inter si avvicina. Vent'anni dopo il doppio confronto che portò i rossoneri in finale, la città si appresta a vivere un'altra sfida decisiva, con in palio un posto per la finalissima di Istanbul. Ad alimentare la tensione è arrivato un messaggio di Calhanoglu.

Il messaggio di Calhanoglu e le risposte dei milanisti

L'ex rossonero, già al centro di discussioni in passato per il suo passaggio diretto da un club all'altro, ha scritto sui social un messaggio che ha scatenato la reazione dei tifosi del Milan: "Non abbiamo ancora finito". I tifosi del Milan ne hanno approfittato per rispondere: "Pezzo di m****", "Te la faremo vedere noi", ed altri messaggi ai limiti della censura. Il derby si avvicina, e la tensione è già alle stelle.