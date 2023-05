Rooney e la gufata al Manchester City: "Il Real Madrid verrà schiantato"

Guardiola perde la testa: la frase urlata a Haaland è un'accusa pesante

Rooney: "Nessuno può fermare Haaland"

"Certo, posso sbagliarmi - scrive Rooney nel suo articolo -, ma penso che il City sia su un altro livello. Non si può mai escludere una squadra con l'esperienza e la storia del Real, ma stavolta non scommetterei su di loro. Penso che questo sia l'anno del City. Fin dall'inizio della stagione ho detto che questo sarebbe stato l'anno di Pep Guardiola, quello in cui avrebbe vinto la Champions League. Il modo in cui sta giocando negli ultimi mesi ha solo ribadito questo pensiero". Uno dei punti più sottolineati è la presenza di Haaland: "Il cambiamento più grande è Erling Haaland. La scorsa stagione al Bernabéu la squadra ha perso in cinque minuti pazzeschi. Con Haaland non sarebbe successo. Il Real Madrid non avrebbe potuto giocare allo stesso modo. In entrambe le partite hanno avuto momenti in cui hanno portato via la palla al City e sono stati in grado di farlo perché il City non aveva una vera minaccia in contropiede. Rudiger e Militao? Con la sua velocità e la sua potenza, non credo che nessun difensore centrale al mondo possa fermare Haaland".