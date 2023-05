Otto squadre già qualificate per la Champions League 2023/24: ecco chi sono

Champions League, le squadre già qualificate

Il campionato con più squadre già qualificate è quello inglese, con Manchester City e Arsenal che si stanno giocando la vittoria finale in Premier League ma che sono già sicure di un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions. Segue la Serie A, con una grande lotta Champions tra sei squadre che si giocherà fino all'ultima giornata. Un posto però è già occupato, ed è quello del Napoli campione d'Italia. Anche Spagna e Germania vedono una squadra già qualificata, con Barcellona e Bayern Monaco sicure di un posto. Restano poi Benfica (Portogallo), Celtic (Irlanda) e Stella Rossa (Serbia). Olanda, Austria e Francia non hanno ancora dato una sicura qualificata, con la lotta per un posto nella prossima edizione della Champions che resta apertissima.