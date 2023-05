Guardiola, che fai? Il gesto diventa virale sui social

MADRID (SPAGNA) - Cresce l'attesa per Real Madrid-Manchester City, semifinale di andata di Champions League. Entrambe le squadre si giocano l'accesso alla finalissima di Istanbul del 10 giugno prossimo: tensione da tagliare a fette dunque. Per tutti ma non per Pep Guardiola. Nella conferenza stampa che precede il big match del 'Bernabeu', il tecnico spagnolo si è mostrato rilassato davanti ai microfoni, addirittura annoiato: ecco perché.