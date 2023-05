Clamoroso Real Madrid, il pareggio di De Bruyne era irregolare! Un video svela tutto

MADRID - Emozioni e spettacolo al Bernabeu, dove l'andata della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City è finita 1-1. Tutto rimandato, dunque, al ritorno in programma il 17 maggio all'Etihad. A decidere la sfida sono state due magie, una di Vinicius e l'altra di De Bruyne . La rete del centrocampista belga, arrivata al 67' con un incredibile tiro di prima intenzione che non dà scampo a Courtois, è stata fortemente contestata da parte dei Blancos poiché risulta essere irregolare .

Real Madrid-Manchester City 1-1: De Bruyne risponde a Vinicius

De Bruyne, il gol è irregolare: ecco perché

Già in campo il Real Madrid aveva protestato sul recupero di Bernardo Silva, con la palla che era uscita dalla linea del fallo laterale. Il Var non è intervenuto ed Ancelotti è stato ammonito per proteste. Le immagini diffuse dopo la partita danno ragione ai Blancos: la palla recuperata da Bernando Silva aveva superato la linea laterale rendendo il gol irregolare. Il Var, però, non è potuto intervenire durante la partita dato che questo recupero è avvenuto in un’azione precedente a quella della rete del centrocampista belga, arrivata dopo quella rimessa laterale.