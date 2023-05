Il padre di Haaland fa gestacci ai tifosi: scortato fuori dal Bernabeu

MADRID - L'andata della semifinale di Champions league tra Real Madrid e Manchester City è finita in pareggio, ma non sono mancate emozioni e spettacolo al Bernabeu. Le magie di Vinicius e De Bruyne hanno chiuso la partita sull'1-1, con il tutto rimandato al ritorno all'Etihad Stadium. In campo non è riuscito a mettersi in mostra Haaland, chiuso dalla grande marcatura di Rudiger che lo ha annullato per tutta la partita. A fare più scalpore è stato il comportamento del padre sugli spalti.