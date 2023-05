Il Milan affonda: la reazione di Leao in tribuna dice tutto

MILANO - Giorni difficili per l’attaccante del Milan Rafael Leao. L’infortunio muscolare contro la Lazio ha avviato un periodo negativo per il portoghese che ieri ha vissuto una giornata da dimenticare. Prima il provino a Milanello che ha dato un esito negativo, costringendolo a saltare la semifinale di andata di Champions League contro l’Inter, poi l’esito della partita che è stato devastante. Le telecamere lo hanno ripreso mentre seguiva in tribuna i minuti finali del derby: mani in faccia, e aria sconsolata.