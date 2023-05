La Uefa smentisce il cambio di sede per la finale di Champions

Nessun cambio di sede, la finale di Champions League - come previsto e programmato - si disputerà ad Istanbul. La Uefa, tramite una nota ufficiale, ha smentito le voci che avevano insinuato un cambiamento della location a causa delle elezioni presidenziali che si svolgeranno in Turchia. "A seguito di alcune notizie imprecise e infondate dei media la Uefa vuole chiarire la posizione sulla finale di Champions League del 2023". Il match, si legge "si svolgerà a Istanbul come da programma, il 10 giugno 2023". La Uefa aggiunge che "non ha discussioni contrarie con istituzioni politiche, governi o federazioni calcistiche nazionali".