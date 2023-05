Ancelotti e il discorso al Real Madrid che svela il suo segreto Champions

Champions League: data, orario e stadio della finale

Il discorso di Ancelotti: ecco il suo segreto

Per l'occasione, il tecnico italiano ha parlato a tutta la squadra nell'ultimo allenamento, per caricarla e motivarla in vista della sfida decisiva contro i Citizens. Le telecamere di "El Chiringuito TV" sono riuscite a riprendere parte del discorso di Ancelotti ai Blancos, svelando il suo segreto su come affrontare la sfida all'Ethiad Stadium: "È una partita difficile, ci sarà da soffrire. I primi 20, 25, 30 minuti soffriremo tanto, preparatevi".