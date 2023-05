Manchester City-Real Madrid diretta: ora LIVE la partita di oggi

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Manchester City contro Real Madrid, in palio un posto per la finale Champions in programma ad Istanbul il 10 giugno. Si parte dall'1-1 della gara d'andata (gol di Vinicius e De Bruyne). Chi passerà il turno se la vedrà con l'Inter di Simone Inzaghi, che ieri ha battuto ed eliminato il Milan nella prima semifinale.