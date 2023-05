Marciniak perfetto come fosse una finale

Dopo l’euroderby, ecco la penultima sfida, prima di Istanbul. A dirigere City-Real, all’Etihad Stadium, c’era Szymon Marciniak. Ormai abbiamo imparato a conoscere bene il fischietto polacco, visto che è da considerarsi come uno dei migliori se non il migliore al mondo. Solido, preparato, conoscitore di calcio (è stato un calciatore fino a tarda età), carismatico e sicuro di sé. Una sicurezza che per Marciniak è stata sempre un’arma a doppio taglio: nella finale dei Mondiali fischiò senza esitazione simulazione a Thuram, quando in diretta era sembrato rigore a tutto il mondo... e aveva ragione lui. La stessa sicurezza che lo ha però tratto in inganno sul contatto Leão-Lozano in Napoli-Milan... Episodio, quest’ultimo, che forse gli è costata la finale di Champions. E forse, anche per evitare inutili polemiche, è stato meglio così; come avrebbero reagito i tifosi interisti nel vedere un arbitro che ha “aiutato” il Milan dirigere la loro finalissima ad Istanbul?