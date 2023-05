Se volevano impressionarci, ci sono riusciti

Se Guardiola voleva impressionarci c’è riuscito. I suoi sembravano quattordici, non undici. Arrivavano da ogni parte, si infilavano ovunque, catturavano tutti i palloni possibili, tagliavano le linee e naturalmente non sbagliavano un passaggio. Mai visto Grealish giocare così, da fenomeno, all’eccellenza di Bernardo, Gundogan (prova strepitosa) e De Bruyne in fondo siamo abituati. Nella prima mezz’ora il Real non ha addirittura toccato palla, soltanto al 34’ ha dato segnali di vita centrando la traversa con Kroos. Per nulla spaventato - il mostro non si spaventa mai, fa un altro mestiere - Bernardo ha spento le illusioni madridiste con il raddoppio e la finale di Istanbul ha trovato la seconda partecipante. Per tutto il primo tempo mi sono messo nei panni degli interisti - terrore in stile Shining - ma durante l’intervallo sono giunto a questa ottimistica conclusione: Inzaghi può vincere la Champions. Perché quest’anno tutto è spiazzante, sorprendente: in campionato Simone ne ha perse undici, nelle coppe internazionali e nazionali ha mostrato volto e valori opposti. Impossibile individuare il punto d’equilibrio; sciocco, poi, sentirsi battuti in partenza.