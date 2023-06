Guardiola e la frase sull'Inter favorita contro il Manchester City

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "E' l'ultima partita della stagione e dobbiamo giocarla al meglio. Per noi è un sogno essere qui, due anni fa c'eravamo, ma era una situazione diversa per il Covid, ora ci siamo di nuovo". Sono le parole del tecnico del Manchester City , Pep Guardiola , in conferenza stampa nel media-day in vista della finale di Champions League in programma sabato a Istanbul contro l' Inter .

Guardiola: "L'Inter? Ha una storia migliore della nostra"

Secondo Guardiola "non conta il passato" ma il dna europeo può giocare un ruolo fondamentale: "L'Inter ha una storia migliore della nostra, ma non conta come non conta il percorso che hai fatto per arrivare qui o l'aver vinto la Premier, la FA Cup o il tuo girone di Champions, conta quel che fai in quei 90 minuti della finale", sottolinea l'allenatore spagnolo.

Inzaghi, l'aneddoto con Guardiola a New York