Diretta Manchester City-Inter, segui LIVE il pre-partita della finale

13:10

Manchester City-Inter, fatturato contro storia

I Citizens hano speso fin qui 924 milioni, la squadra di Inzaghi 240 ma i nerazzurri hanno vinto 9 trofei internazionali e gli inglesi solo uno.

12:50

Guardiola si coccola Haaland

"In passato ho avuto Messi, ora ho Haaland. Il segreto di un allenatore? Avere buoni giocatori". Pep Guardiola se lo coccola il suo gigante, dopo averci ripetuto per anni che il centravanti era lo spazio. E alla finale di Champions il gigante norvegese si presenta con numeri che fanno paura. Prima stagione in Premier, 52 gol in 52 gare ufficiali: non era mai riuscito a un giocatore di un club della massima divisione inglese. In Champions è andato a segno 12 volte: a livello di club inglesi è un record condiviso con Van Nistelrooy (Manchester United 2002-03). Non è riuscito a segnare nelle ultime due gare di Champions ma non è mai arrivato a tre gare di fila a digiuno. Tra i giocatori con almeno 5 reti all’attivo, è quello che vanta la miglior media realizzata: una rete ogni 63 minuti. L’ultimo norvegese a segnare in una finale di Champions è stato Solskjaer nel 1999 con il Manchester United.

12:40

Lautaro contro Alvarez: amici-nemici

Amici nella Seleccion, o meglio concorrenti per un posto in campo. Ora rivali in una finale Champions storica per entrambi, non solo perché è la prima in carriera. Questa sera uno tra il Lautaro e Alvarez vincerà la Champions League nella stessa stagione in cui è diventato campione del mondo con la nazionale, avendo disputato entrambe le finali. L’interista parte titolare, Alvarez no. Negli anni Duemila è un’impresa riuscita solo a pochissimi campioni. Al brasiliano Roberto Carlos nel 2002 (Champions con il Real Madrid) e a Varane nel 2018, che prima ha vinto la Champions, sempre con il Real Madrid, e poi ha trionfato in Russia con la Francia.

12:30

Inter, la carica dei tifosi

Cori, slogan, entusiasmo e tanta carica. I tifosi dell'Inter hanno invaso Istanbul e sono pronti a sostenere la squadra di Inzaghi in vista della sfida contro il Manchester City. Tanti i sostenitori che si sono recati sotto l'hotel Hilton, che ospita i nerazzurri.

12:20

Inzaghi e le finali

Il responso delle finali disputate da Simone Inzaghi come tecnico alla guida della Lazio e sulla panchina dell'Inter.