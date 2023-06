Manchester City-Inter, c'è anche Totti: "Ecco chi sarà decisivo"

ISTANBUL (TURCHIA) - C'è anche Francesco Totti a tifare per l'Inter a Istanbul, tra le tante ex stelle del calcio presenti allo stadio Ataturk per assistere alla finale di Champions League tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola: "Speriamo che almeno una italiana su tre riesca a portare a casa un trofeo" è la speranza dell'ex capitano della Roma prima del match, che segue le finali perse dai giallorossi in Europa League e dalla Fiorentina in Conference.