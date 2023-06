Manchester City-Inter, ma hanno davvero vinto i più forti?

Ma hanno davvero vinto i più forti? È lecito chiederselo dopo un finale al cardiopalma dove in tre occasioni, con Dimarco, Lukaku e Gosens, l ’Inter è arrivata a una distanza infinitesimale dal gol . Di più, è lecito chiederselo dopo una gara che Inzaghi ha impostato in modo perfetto, avanzando di dieci metri, rispetto alle abitudini nerazzurre, il baricentro del gioco, e spezzando a centrocampo il palleggio del City. Che ha mezzi tecnici vistosamente incomparabili, e tuttavia ha sofferto costantemente la pressione dell’Inter, riuscendo in pochissime occasioni a rendersi pericoloso. I supplementari sarebbero stati il minimo sindacale per la squadra milanese , che esce a testa alta dallo stadio Ataturk, dimostrando che il calcio italiano ha imboccato finalmente una fase di rilancio.

Certo, l’esito della gara non smentisce il divario tra le due formazioni, ma la forza di una squadra non sta solo nella somma del bagaglio tecnico e agonistico dei singoli. A questi livelli l’interpretazione della gara vale almeno quanto il potenziale individuale, e non c’è dubbio che da un punto di vista tattico Inzaghi abbia vinto la sfida col suo più blasonato collega. Avevamo negli occhi la passeggiata degli inglesi contro il Real Madrid di Ancelotti, ma ieri sera sono bastati pochi minuti per capire che il copione della partita sarebbe stato molto diverso. Con una disposizione perfetta a centrocampo, l’Inter ha impedito al City di affondare in verticale, schiacciando gli inglesi in un palleggio lezioso a cui è mancata prestissimo la regia di De Bruyne. A Guardiola è andata meglio sulle fasce, dove Grealish e Bernardo Silva hanno fatto sfoggio della loro maggiore classe ed esperienza. Il gol della vittoria che assegna la Coppa agli inglesi è un assist alla cieca che l’esterno portoghese ha inventato con un passaggio arretrato dalla linea di fondo. La finalizzazione è stata invece un colpo da biliardo di Rodri, che passa nello spiraglio strettissimo apertosi tra il palo e Calhanoglu. Un uno due che rappresenta l’arma proibita di una squadra straordinariamente dotata e in grado di tirarsi fuori d’impaccio in qualunque momento. Però un capolavoro non fa da solo un’egemonia, in una partita che registra un’assoluta parità d’armi, se non una lieve prevalenza nerazzurra.

La notte di Istanbul non è una disfatta, ma una onorevole conclusione di una stagione per l’Inter iniziata male, proseguita peggio, e poi nel finale ampiamente riscattata. Il secondo posto fa brillare di più, e per la lunga estate che si apre, lo scudetto del Napoli. Tuttavia il modo in cui è giunta la sconfitta e la progressione del gioco che Inzaghi ha saputo mettere in mostra nelle Coppe sono un patrimonio di fiducia per il prossimo campionato. Con Lukaku nelle condizioni attuali fin dall’inizio della stagione e con un esterno come Hakimi, i conti sarebbero stati ben altri.