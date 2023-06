Mazzone, toccante dedica per Guardiola dopo la vittoria in Champions

Pep Guardiola torna a vincere la Champions League e lo fa regalando al Manchester City la prima della sua storia. Un successo importante per il tecnico, sesto allenatore della storia a vincere la coppa dalle grandi orecchie con due squadre diverse (Barcellona e Manchester City). Tra i tantissimi messaggi arrivati all'indirizzo dell'allenatore dopo la finale di Istanbul vinta con l'Inter c'è anche quello di Carlo Mazzone , suo ex allenatore ai tempi del Brescia .

Guardiola, il messaggio da brividi di Mazzone

"Complimenti e onore all’Inter per la prestazione! Evviva il calcio italiano! Ma soprattutto complimenti a quest’uomo per il percorso che ha fatto e per i trofei che ha vinto, una persona vera e un uomo fantastico, al quale voglio tanto bene! Come un figlio… siamo sempre con te grande Pep! Ti voglio bene! Carlo Mazzone e famiglia", questo il post pubblicato sui profili ufficiali del tecnico romano.