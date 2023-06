City, il particolare cane di un tifoso: il nome Balotelli e la maglia di Haaland!

City, spunta un cane con il nome di Balotelli e la maglia di Haaland

Tra i tanti tifosi che sono scesi in strada per festeggiare, uno in particolare è diventato virale. Si tratta di un tifoso con il proprio cane chiamato Balotelli, in onore del passato dell'italiano ai Citizens, e con la maglia dell'attuale bomber degli inglesi, ovvero Haaland.