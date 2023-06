Uefa, Inter e Milan multate dopo l'euroderby di Champions League: i motivi

L'Uefa multa Inter e Milan: i dettagli

I nerazzurri sono stati puniti sia per la gara di andata del 10 maggio che per la sfida di ritorno del 16 maggio (finita 1-0 per gli uomini di Simone Inzaghi) per:

"Accensione di fuochi d’artificio (gara di andata), sanzione: 3.750 euro;

Blocco delle vie di passaggio, sanzione: 22.000 euro;

Invasione del terreno di gioco, sanzione: 5.000 euro;

Accensione di fuochi d’artificio, sanzione: 10.500 euro".

I rossoneri sono stati multati per la gara di andata del 10 maggio (conclusasi con il risultato di 2-0 per l'Inter) per i seguenti motivi:

"Blocco delle vie di passaggio, sanzione: 20.000 euro;

Accensione di fuochi d’artificio, sanzione: 8.750 euro".