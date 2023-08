Qualificazioni Champions League: bene Maccabi e Rangers, Marsiglia ko

Marsiglia ko contro il Panathinaikos

Inizia in salita il percorso europeo del Marsiglia battuto di misura dai greci del Panathinaikos. Match equilibrato tra le due squadre con i francesi che hanno giocato gran parte della ripresa in dieci uomini per l'espulsione dell'ex Inter Kondogbia. A regalare la vittoria ai greci la rete di Bernard nel finale di gara.

Panathinaikos-Marsiglia 1-0: statistiche e tabellino

Tutto nel primo tempo tra Slovan Bratislava e Maccabi Haifa

Succede tutto in 15 minuti invece tra Slovan Bratislava e Maccabi Haifa. Ad aprire le marcature è Pierrot, su assist di Saba, dopo cinque minuti dal fischio d'inizio con Kucka che pareggia al 12'. Dopo soli tre minuti è Saba a siglare la rete del 2-1 per il Maccabi che permette alla squadra allenata da Dego di imporsi nella gara d'andata.

Slovan Bratislava-Maccabi Haifa 1-2: statistiche e tabellino

Vittoria per gli scozzesi, Servette ko

Vincono anche i Rangers che si impongono per 2-1 sul Servette. I padroni di casa passano sul doppio vantaggio prima con il rigore siglato da Tavernier e poi con il gol di Dessers. Per gli svizzeri, rimasti in dieci per l'espulsione di Douline, è Bedia sempre dal dischetto, ad accorciare le distanze e a tenere aperta la qualificazione.

Rangers-Servette 2-1: statistiche e tabellino

Qualificazioni Champions League, risultati e tabellini